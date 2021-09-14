 محافظ جنوب سيناء ونقيب عام التمريض يناقشان أوضاع التمريض داخل المحافظة - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 2:21 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح إلغاء كأس مصر للموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

محافظ جنوب سيناء ونقيب عام التمريض يناقشان أوضاع التمريض داخل المحافظة

محافظ جنوب سيناء يناقش أوضاع التمريض
محافظ جنوب سيناء يناقش أوضاع التمريض
رضا الحصري
نشر في: الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 - 2:06 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 - 2:06 ص

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الإثين، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ ، للوقوف على أوضاع التمريض داخل المحافظة ومناقشة أوجه التعاون بين نقابة التمريض والمحافظة وتذليل أي المشاكل التي تواجه هيئة التمريض داخل المحافظة.
و أشاد محافظ جنوب سيناء بدور وجهود التمريض خاصة خلال مواجهة جائحة كورونا.
وأكد المحافظ على تقديم الدعم المستمر والمتواصل للنهوض بالمنظومة الصحية داخل المحافظة.
حضر اللقاء الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، وعبدة رفعت، ًوكيل أول النقابة العامة للتمريض المصري، وأيمن شندي، النقيب الفرعي لتمريض محافظة جنوب سيناء.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك