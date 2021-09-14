محافظ جنوب سيناء ونقيب عام التمريض يناقشان أوضاع التمريض داخل المحافظة

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الإثين، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ ، للوقوف على أوضاع التمريض داخل المحافظة ومناقشة أوجه التعاون بين نقابة التمريض والمحافظة وتذليل أي المشاكل التي تواجه هيئة التمريض داخل المحافظة.

و أشاد محافظ جنوب سيناء بدور وجهود التمريض خاصة خلال مواجهة جائحة كورونا.

وأكد المحافظ على تقديم الدعم المستمر والمتواصل للنهوض بالمنظومة الصحية داخل المحافظة.

حضر اللقاء الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، وعبدة رفعت، ًوكيل أول النقابة العامة للتمريض المصري، وأيمن شندي، النقيب الفرعي لتمريض محافظة جنوب سيناء.