 الرئيس التونسي يسعى لوضع تصور سياسي لحكومة جديدة قبل تكوينها - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 10:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟
النتـائـج تصويت

الرئيس التونسي يسعى لوضع تصور سياسي لحكومة جديدة قبل تكوينها

قيس سعيد
قيس سعيد
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 - 10:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 - 10:25 م
قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء إنه مع ضرورة تكوين حكومة جديدة لكن مع ضرورة أيضا وضع تصور سياسي حتى تتبعه.

وجاء تصريح سعيد في لقائه بعدد من أساتذة القانون الدستوري بينما يترقب الشارع خطوته التالية بعد إعلانه التدابير الاستثنائية منذ 25 يوليو الماضي وتجميده البرلمان وإقالته رئيس الحكومة وعدد من المسؤولين في الدولة وتوليه السلطة التنفيذية بشكل كامل.

ويواجه الرئيس سعيد الذي يتولى السلطة التنفيذية بشكل كامل، ضغوطا متزايدة في الداخل والخارج، لتوضيح المسار الذي ستسلكه البلاد.

وتعهد سعيد بأن يتحرك في إطار الدستور الحالي وتكوين حكومة جديدة في وقت قريب دون أن يحدد موعدا لذلك. ولكن خبراء تحدثوا عن تعقيدات قانونية يمكن أن تعيق تحركه.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك