البترول: مذكرة تفاهم مع تويوتا اليابانية لبحث إنتاج الأمونيا الزرقاء في مصر

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شهد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وماتسوباياشى كينيشيرو نائب السفير اليابانى بالقاهرة، توقيع مذكرة تفاهم لتقييم فرص إنتاج الأمونيا الزرقاء بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم"، وشركة تويوتا تسوشو اليابانية، جاء ذلك وفقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم.

وبموجب الاتفاقية، سيتم عمل دراسات للجدوى الاقتصادية وأفضل الفرص المتاحة بقطاع البترول لتنفيذ مشروعات استخلاص وتخزين ثانى أكسيد الكربون لإنتاج الأمونيا الزرقاء، باستخدام أحدث التقنيات اليابانية، على أن يتم الانتهاء من الدراسة خلال 6 أشهر؛ تمهيدا للسير قدما فى تنفيذ أفضل تلك المشروعات على المستوى التجارى والبيئى.

وقع المذكرة كلاً من الكيميائى سعد هلال رئيس شركة إيكم، والدكتور مجدى جلال رئيس شركة إيجاس، ويوشيهيرو إينو المستشار التنفيذى لشركة تويوتا تسوشو، بحضور أسامة مبارز وكيل الوزارة لشؤون المكتب الفنى، والدكتور سمير القرعيش المشرف على أنشطة الطاقة الخضراء بشركة إيجاس.