الخارجية البريطانية: لن تتم دعوة مندوبين من سوريا وأفغانستان وفنزويلا لحضور جنازة الملكة

قالت وزارة الخارجية البريطانية، إنه «لن تتم دعوة مندوبين من سوريا وأفغانستان وفنزويلا؛ لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، والتي وافتها المنية يوم الخميس الماضي».

وأشارت الوزارة إلى «دعوة مندوبين على مستوى السفراء من كوريا الشمالية ونيكاراغوا للجنازة»، وذلك بحسب ما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

وأمس الثلاثاء، توقعت وسائل إعلام بريطانية، نقلا عن مصادر رسمية، حضور أكثر من 500 ضيف رفيع المستوى، دعتهم الحكومة البريطانية من جميع أنحاء العالم، لحضور مراسم وداع الملكة إليزابيث الثانية الاثنين المقبل، باستثناء 3 دول.

ومن الذين أكدوا مشاركتهم في مراسم الجنازة، كل من الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل، والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، إضافة إلى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إلى جانب ملك إسبانيا فيليب السادس وزوجته ليتيزيا، وغيرهم الكثير من الملوك والرؤساء.