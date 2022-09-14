أمريكا تتهم 3 إيرانيين باختراق شبكات حاسوب حساسة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدرت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام ضد مواطنين إيرانيين على خلفية اختراق شبكات الكمبيوتر الخاصة بمئات الشركات والمؤسسات الأمريكية، بما في ذلك تشفير أجهزة الحاسوب المرتبطة بالبنية التحتية الحيوية، حتى يدفع القائمون عليها فدية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن "حملة القرصنة المستمرة التي شنها المتهمون استغلت نقاط ضعف معروفة في أجهزة الشبكات وتطبيقات البرامج، شائعة الاستخدام للوصول إلى البيانات والمعلومات من أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالضحايا وسرقتها"، وفقا للائحة اتهام من 20 صفحة تم كشف النقاب عنهايوم الثلاثاء.

وتشير لائحة الاتهام إلى منصور أحمدي وأحمد خطيبي أغدة وأمير حسين بشن هجمات منذ أكتوبر 2020، شملت بلدية في مقاطعة يونيون ونيوجيرسي وشركات كهرباء في مسيسيبي و إنديانا.

ويتردد أن هجمات برامج الفدية حدثت أيضا في دول أخرى، بينها المملكة المتحدة وإسرائيل وروسيا وإيران.

ورجحت الوزارة أن المتهمين الثلاثة ما زالوا في إيران، ولم يتم القبض عليهم.

وبحسب الادعاء، اخترق المتهمون بيانات في الشبكات المحلية وطالبوا بدفع ما يصل إلى 500 ألف دولار فدية، بعملة البيتكوين.