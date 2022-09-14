المفوضية الأوروبية تسعى لجمع 140 مليار يورو للتخفيف من آثار تكاليف المعيشة للمستهلكين

ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين أن التكتل ربما يجمع أكثر من 140 مليار يورو(140 مليار دولار)؛ للتخفيف من آثار تكلفة المعيشة للمستهلكين، من خلال وضع سقف للإيرادات من منتجي الطاقة منخفضة التكلفة.



وقالت فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء "في اقتصاد السوق الاجتماعي لدينا، الأرباح جيدة. لكن في هذه الأوقات، من الخطأ الحصول على أرباح قياسية بشكل استثنائي، تستفيد من الحرب وعلى حساب المستهلكين"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.



وتقترح المفوضية سقفا على العائدات للشركات التي تنتج كهرباء بتكاليف منخفصة- بدلا من الغاز باهظ الثمن.