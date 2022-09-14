تستعد الفنانة نيفين رجب شقيقة المطربة غادة رجب؛ لتقديم أغنية "كلنا إنسان" بمشاركة المطرب مجد القاسم، في حفل افتتاح ملتقى "أولادنا" الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبدالقادر، والمقرر افتتاحه غدا الخميس بدار الأوبرا.



وقالت نيفين، في بيان صحفي: "سعيدة بمشاركتي لأول مرة في الملتقى وأشكر كل القائمين عليه، خاصة أنني وسط الملائكة، ولم أتخيل أن يضم الملتقى أطفال موهوبين من كل أنحاء العالم، ولذا فما يحدث شيء مشرف".



وأضافت: "أقدم أغنية (كلنا إنسان) في حفل الافتتاح، وهي بعنوان الملتقى هذا العام، والأغنية من كلمات الشاعر عبدالله حسن، وألحان شريف حمدان وتوزيع أحمد عادل، ويشرفني أن أقدمها مع الفنان مجد القاسم، وأن يغنيها الأولاد معي في الافتتاح"، مشيرة إلى أن كلمات الأغنية رائعة، ومرتبطة بمفهوم وقيمة الحب في الحياة.



ويتكون أعضاء لجنة تحكيم السينما والمسرح والشعر بملتقى"أولادنا" من الفنانة سماح أنور، والفنانة حنان سليمان، والمخرجة لاما داوود، المخرجة أريس سيابي، والمخرجة فيردوز بولبوليا، والمخرج مهند دياب.



فيما تتكون لجنة تحكيم الاستعراض والموسيقى والغناء من المنتج والسنياريست مدحت العدل، والدكتور مراد جاتين مدير المركز الثقافي الروسي، ومعتز الجنيدي، ونازك الألفي، والمطربة هيتا ثاكار.