

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأربعاء أنه لم يلحظ أي تغيير فى موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحرب على أوكرانيا.



وعلق شولتس على الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع بوتين أمس الثلاثاء واستمر لمدة قاربت 90 دقيقة، قائلا:" للأسف لا أستطيع أن أقول لكم إن هناك رؤية ظهرت تفيد بأن بدء هذه الحرب كان خطأ".



وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي أنه " لم يكن هناك ما يشير إلى حدوث مواقف جديدة هناك".



في الوقت نفسه، رأى شولتس أن من الصواب الحديث مع بوتين وشرح وجهة نظره "لأنني على قناعة راسخة بأن على روسيا أن تتراجع وأن تسحب قواتها حتى تكون هناك فرصة للسلام في المنطقة، وكل يوم يتضح لي أن هذا هو المنظور الوحيد".



كان شولتس أجرى أمس أول اتصال هاتفي له مع بوتين منذ ثلاثة شهور ونصف الشهر، وحث شولتس في الاتصال على التوصل إلى حل دبلوماسي بأسرع ما يمكن وتحقيق انسحاب كامل للقوات الروسية.