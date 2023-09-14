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الداخلية المغربية: ارتفاع عدد وفيات الزلزال المدمر إلى 2946 والجرحى 5674

د ب أ
نشر في: الخميس 14 سبتمبر 2023 - 4:48 ص | آخر تحديث: الخميس 14 سبتمبر 2023 - 4:55 ص

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الاربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق متفرقة بالبلاد يوم الجمعة الماضي إلى 2946قتيلا و 5674 مصابا.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن عدد الوفيات بلغ 1684 بإقليم الحوز، و980 بإقليم تارودانت، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي العمالات والأقاليم المعنية،بحسب وكالة الأنباء المغربية.


وأكدت الوزارة أن السلطات العمومية تواصل جهودها للتكفل بالمصابين، وإيواء المتضررين، وإيصال الإعانات الغذائية والصحية لهم، وتأمين حركة السير بالطرق التي تضررت جراء الزلزال، معبئة في الوقت نفسه كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة .

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