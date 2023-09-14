رئيس صرف الإسكندرية يتابع جاهزية سيارات الطوارئ استعدادا لحدوث أي تقلبات جوية

تابع اللواء محمود نافع رئيس شركة صرف صحي الإسكندرية، اليوم الخميس، جاهزية سيارات المسح والطوارئ والمعدات؛ للتأكد من جاهزيتها استعدادا لحدوث أي تقلبات جوية، مشددا على تكثيف أعمال التطهير بمكونات الشبكة، بداية من الشنايش وأغطية الصرف الصحي حتى بيارات محطات الرفع والمعالجة، وانتشار السيارات والبدالات بالمناطق الساخنة.

ونبه على جميع العاملين، بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية؛ حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار.

وأكد نافع، استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم؛ لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات، ومديرى العموم في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورا حيال وجود أي شكاوى، مؤكدا ضرورة التنسيق مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وغرفة عمليات المحافظة، والأحياء، وجميع الأجهزة التنفيذية.