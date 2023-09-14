روسيا تعلن إسقاط 11 مسيرة أوكرانية فوق القرم

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية في جمهورية القرم أسقطت خلال الليلة الماضية 11 طائرة مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية في محاولة لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

وقالت الوزارة في بيان صباح اليوم الخميس إن "أنظمة الدفاع الجوي تصدت فجر اليوم عند الساعة 0530، لهجوم إرهابي تم تنفيذه بمسيرات فوق جمهورية القرم كان سيستهدف منشآت على أراضي روسية، وتم إسقاط 11 طائرة مسيرة"، حسبما نقلت قناة آر تي الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق إسقاط عدة طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلجورود وبريانسك الروسيتين المتاخمتين للحدود الأوكرانية.

وقالت الوزارة في بيانات منفصلة إنها أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين عند الساعة 0010 من يوم الخميس بالتوقيت المحلي، وطائرتين آخريين عند الساعة 0030 و0045.

وأكد حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوجوماز عدم وقوع أي دمار أو إصابات بشرية على الأرض جراء إسقاط الطائرتين المسيرتين الأولى والثانية.

وفي وقت سابق مساء الأربعاء أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود الحدودية.

