ضربت هزة ارتدادية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، وسط المغرب، شعر بها سكان منطقة تارودانت.

وقال مسئول بالمعهد المغربي للجيوفيزياء إن الهزة الارتدادية وقعت في منطقة إيغيل بإقليم الحوز (جنوب غرب مراكش)، وهي مركز الزلزال الأول الذي ضرب المنطقة في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضي، موضحا أن الهزة سجلت حوالي الساعة 6:35 صباحا بالتوقيت المحلي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وارتفعت حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق وسط المغرب الجمعة الماضي إلى 2946 قتيلا، في حين بلغ عدد المصابين 5674 شخصا، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية المغربية، وتزامن ذلك مع تواصل جهود الإغاثة والبحث عن مفقودين.

ويقود الجيش المغربي جهود الإغاثة، بدعم من مجموعات وفرق إغاثة من بريطانيا وإسبانيا والإمارات وقطر لكن التضاريس الوعرة والطرق المتضررة وتباعد القرى أدت إلى تعقيد هذه المهمة.

وتقوم مروحيات عسكرية بنحو 35 إلى 40 مهمة يوميا منذ السبت الماضي بين مطار مراكش والأماكن الجبلية المعزولة، تشمل إجلاء جرحى ونقل مساعدات، وفق وسائل إعلام مغربية.

كما أطلق الصليب الأحمر الدولي نداء لجمع أكثر من 100 مليون دولار لتوفير الاحتياجات العاجلة للمغرب، في حين تتواصل حملات تضامنية واسعة من مختلف مدن المملكة لإيصال مساعدات للمناطق المنكوبة.

وفي سياق حشد جهود دعم المتضررين من الزلزال، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن التقارير التي تلقتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تشير إلى تأثر ما يقرب من 100 ألف طفل بالزلزال في المغرب.

وأكد دوجاريك أن اليونيسف قامت بتعبئة طاقم العمل الإنساني لدعم الاستجابة الفورية على الأرض.