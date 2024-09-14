الزمالك يكشف تفاصيل التفاوض مع بوبيندزا وخطوته القانونية المقبلة

كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل التفاوض مع الجابوني أرون بوبيندزا، من البداية حتى النهاية، مؤكدا على تشاور النادي في الوقت الحالي من أجل اتخاذ الخطوات القانونية السليمة.

قال عمرو أدهم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" كلام مرسل يتم تداوله ما بين من يؤكد صحة موقف النادي وما يؤكد ضعف موقف النادي في التفاوض".

أضاف:" أصحاب الأراء لم تطلع على تفاصيل الموضوع وقد يجهلوا كثيرا من الحقائق".

تابع عمرو أدهم:" اتخذ نادي الزمالك كل الخطوات السليمه في التفاوض مع اللاعب الجابوني ارون بوبيندزا".

أوضح عمرو أدهم :" مسارات التفاوض كانت كما يلي..

١-تم معرفة شروط اللاعب

٢- تم التفاوض علي الشروط الماليه و شروط اعادة البيع و المكافات و الحوافز

٣-بعد الوصول الي الصيغة النهائية تم صياغة شروط الاتفاق التي تم الموافقه عليها من النادي و اللاعب من حيث مدة التعاقد والقيم المالية والحوافر والمكافات ونسبة إعادة البيع بما يجعل الاتفاق يحوي كل شروط التعاقد وتم إرسالها بتوقيع وختم النادي الي اللاعب

٤-تم توقيع اللاعب علي شروط الاتفاق بما يفيد قبوله

٥-أشار الاتفاق الي بدء النادي إجراءات استقدام اللاعب الي القاهره بعد موافقته وتم حجز وإرسال تذاكر الطيران إلى اللاعب

٦-أشار الاتفاق إلى توقيع عقود العمل النهائية بعد اجتياز اللاعب الاختبارات الطبية المطلوبة

المسار هو المسار الطبيعي لأي تفاوض مع أي لاعب".

أكد:" حضور أي لاعب هو إعلان عن قبوله شروط الاتفاق والذي يليه إجراء الكشف الطبي وتوقيع العقو".

واصل:" لا يمكن استدعاء لاعب لإجراء الاختبارات الطبيه دون وجود اتفاق بشروط محدده مقبولة من اللاعب والنادي ولا يمكن أن يقوم النادي بتوقيع عقد عمل مع أي لاعب قبل التأكد من حالته الطبية".

شدد:" مجلس الادارة يتشاور مع الفريق القانوني للنادي لتحديد الخطوات المقبله بما يحفظ حقوق النادي، الهدوء والحكمه وتوجيهات القانونيين في إدارة الأمور هي من ستمكن النادي من المحافظه علي حقوقه".

أتم:" لن يتم تداول أي أمور تخص هذا الموضوع إعلاميا حتي لا يتضرر النادي من أي تصريحات قد تؤثر علي حقوق النادي أثناء التعامل مع هذا الموضوع".