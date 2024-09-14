عبد المنعم أساسيًا في تشكيل نيس لمواجهة مارسيليا بالدوري الفرنسي

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أعلن فرانك هايس المدير الفني لنادي نيس، تشكيل فريقه لمواجهة مارسيليا، في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار منافسات الدوري الفرنسي.

ويلتقي نيس مع مارسيليا، على ملعب «فيلودروم»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وشهد تشكيل نيس، تواجد محمد عبدالمنعم لأول مرة في التشكيل الأساسي بعد انضمامه من النادي الأهلي.

وجاء تشكيل نيس ضد مارسيليا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارسين بولكا.

الدفاع: محمد عبدالمنعم، دانتي، يوسف ندياشيمي.

الوسط: ميلفن بارد، تانجوي ندومبيلي، روساريو، جوناثان كلاوس.

الهجوم: جيرمي بوجا، إيفان جويسان، محمد على شو.