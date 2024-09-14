الزمالك يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الكونفدرالية بمواجهة الشرطة الكيني خارج الديار

يستهل الزمالك مشواره في بطولة الكونفدرالية الإفريقية التي يحمل لقبها بمواجهة الشرطة الكيني، في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت، على ملعب نيايو ناشيونال، في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى الزمالك بقيادة مديره الفني جوزيه جوميز لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار من أجل تسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة على ستاد القاهرة والمقرر لها 20 سبتمبر الجاري.

وكان الزمالك قد دعم صفوفه بخمس صفقات في موسم الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع محمود بنتايك، محمد حمدي، عمر فرج، كونراد ميشالاك والسنغالي سيدي ندياي، وقيد الخماسي بالفعل في قائمته الإفريقية لكن لا يحق لهم المشاركة في الكونفدرالية ولكن يمكنهم المشاركة أمام الأهلي في السوبر الإفريقي المقرر إقامته يوم 27 سبتمبر الجاري على ملعب المملكة أرينا في السعودية.

وأكد البرتغالي جوزيه جوميز في تصريحات قبل المباراة أن فريق الشرطة الكيني صعب ومواجهته ليست سهلة، وأن الفريق أغلق صفحة التتويج باللقب ويسعى في الوقت الحالي للحفاظ على لقبه.

ويدخل الزمالك مباراة الشرطة الكيني بقائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – أحمد محمود – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – محمد عاطف.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال - محمد شحاتة - محمد السيد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر– أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – حسام أشرف – سامسون أكينيولا.