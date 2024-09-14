كريستيانو رونالدو وجورجينا يحصلان على تأشيرة دخول إلى العراق

أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، أنه تم منح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، وصديقته جورجينا رودريغز تأشيرة دخول الأراضي العراقية.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن دائرة شئون الإقامة أصدرت تأشيرة الدخول لرونالدو، من أجل المشاركة في مباراة الشرطة والنصر، التي ستقام على ملعب المدينة في بغداد.

وأوضحت الوكالة نقلا عن مصدر لها، أنه تم إصدار تأشيرة لجورجينا بغرض مرافقته في مباراة فريقه أمام نادي الشرطة.

وأكد نادي الشرطة أن «رونالدو سيكون متواجداً في بغداد مع فريق النصر لخوض المباراة، لا سيما أن جوازات جميع لاعبي فريق النصر السعودي وصلت للإدارة من أجل منح تأشيرة الدخول، ومن ضمنها جواز سفره»، وفقا للوكالة.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب المدينة الدولي في بغداد، يوم الاثنين المقبل، مباراة الشرطة العراقي والنصر السعودي ضمن مباريات دوري أبطال آسيا.

وستنطلق المواجهة المرتقبة في الساعة 7:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية (4:00 عصرا بتوقيت جرينتش).