وزير خارجية إيطاليا يدعو تركيا لوقف هجومها على سوريا

دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الاثنين، تركيا إلى وقف هجومها على سوريا.. موضحا أنه ليس هناك رد عسكري لحل الأزمة هناك.

وكتب دي مايو - على صفحته بموقع "فيسبوك" فور وصوله إلى لوكسمبورج لحضور الإجتماع الدوري لوزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي، وفق ما نقلته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - أنه سيطلب من مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي نيابة عن إيطاليا، اتخاذ كل خطوة ممكنة لكي توقف تركيا هجومها على الشعب الكردي في سوريا.

وأشار دي مايو إلى الدعم التام للإجراءات "بما في ذلك فرض حصار أوروبي على الصادرات من الأسلحة إلى أنقرة"، وشدد على أنه " لا يمكننا قبول ضحايا أبرياء آخرين ومزيد من إراقة الدماء أو ابتزاز بشأن المهاجرين" ... وقال في ختام ما كتبه إن "الرد على الأزمة القائمة لا يمكن أن يكون عسكريًا".