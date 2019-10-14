كوري جوف تتقدم خطوة كبيرة في التصنيف العالمي للاعبات التنس

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حافظت الأسترالية أشليه بارتي على موقعها في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الاثنين والذي شهد قفزة كبيرة للأمريكية الشابة كوري جوف، لتدخل ضمن المراكز الـــ100 الأولى للمرة الأولى في مسيرتها.

وتوجت جوف بلقبها الأول على مستوى البطولات التابعة لرابطة المحترفات، بعدما تغلبت على ايلينا أوستبنكو أمس الأحد في المباراة النهائية لبطولة لينز النمساوية.

وصعدت جوف 39 مركزا لتحتل المركز 71 في التصنيف، وقد باتت أصغر لاعبة تتوج في بطولات المحترفات منذ عام 2004 .

ولم تشهد المراكز العشرة الأولى بالتصنيف أي تغييرات وقد ظلت بارتي في المركز الأول برصيد 7096 نقطة وتلتها التشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز الثاني برصيد 5940 نقطة.

وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الصادرة اليوم الاثنين الموافق 14 أكتوبر 2019 كما يلي :

الأسترالية أشليه بارتي في المركز الأول برصيد 7096 نقطة

التشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز الثاني برصيد 5940 نقطة

اليابانية ناومي أوساكا في المركز الثالث برصيد 5621 نقطة

الأوكرانية إلينا سفيتولينا في المركز الرابع برصيد 5495 نقطة

الكندية بيانكا أندريسكو في المركز الخامس برصيد 5041 نقطة

الرومانية سيمونا هاليب في المركز السادس برصيد 4962 نقاط

التشيكية بيترا كفيتوفا في المركز السابع برصيد 4776 نقطة

الهولندية كيكي بيرتنز في المركز الثامن برصيد 4495 نقطة

الأمريكية سيرينا وليامز في المركز التاسع برصيد 3935 نقطة

السويسرية بليندا بينسيتش في المركز العاشر برصيد 3848 نقطة.