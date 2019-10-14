السيطرة على حريق داخل كنيسة مارجرجس بحلوان دون إصابات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سيطرت قوات الحماية في القاهرة منذ قليل على حريق هائل شب داخل كنيسة مارجرجس، والتهمت النيران محتوياتها دون أية إصابات بشرية.

وحرر محضر بالواقعة، وأمر مدير أمن القاهرة اللواء محمد منصور بإحالته إلى النيابة للتحقيق.

كانت غرفة الحماية المدنية في القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل داخل كنيسة مارجرجس بحلوان، وفور انتقال 18 سيطرة إطفاء إلى مكان الحريق تمكنت من السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى بقية المباني المجاورة للكنيسة.

وتبين ان الحريق أسفر عن تفحم كمية كبيرة من محتويات الكنيسة ولن يتضح بعد سبب نشوب النيران داخلها.