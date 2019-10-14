 السيطرة على حريق داخل كنيسة مارجرجس بحلوان دون إصابات - بوابة الشروق
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السيطرة على حريق داخل كنيسة مارجرجس بحلوان دون إصابات

عاطف محمود
نشر فى : الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 12:09 ص | آخر تحديث : الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 12:09 ص

سيطرت قوات الحماية في القاهرة منذ قليل على حريق هائل شب داخل كنيسة مارجرجس، والتهمت النيران محتوياتها دون أية إصابات بشرية.

وحرر محضر بالواقعة، وأمر مدير أمن القاهرة اللواء محمد منصور بإحالته إلى النيابة للتحقيق.

كانت غرفة الحماية المدنية في القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل داخل كنيسة مارجرجس بحلوان، وفور انتقال 18 سيطرة إطفاء إلى مكان الحريق تمكنت من السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى بقية المباني المجاورة للكنيسة.

وتبين ان الحريق أسفر عن تفحم كمية كبيرة من محتويات الكنيسة ولن يتضح بعد سبب نشوب النيران داخلها.

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