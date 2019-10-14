هل تخفى كوريا الشمالية كارثة تفشي حمى الخنازير الإفريقية داخل أراضيها؟

أثار العثور على جثث خنازير برية قرب الحدود الفاصلة بين الكوريتين هذا الشهر، القلق من أن كوريا الشمالية ربما تخفي تفشي كارثة فيروسية داخل البلاد.

وقال مسئولون في كوريا الجنوبية أنه عُثر على 5 خنازير برية ميتة بالقرب من المناطق الحدودية التي تفصل بين البلدين، أظهرت التحاليل إصابتهم بمرض الحمى النزف الفيروسية.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، قد حذرت في أغسطس 2018، من أن سرعة انتشار مرض حمّى الخنازير الأفريقية في الصين، يهدد بانتقال المرض عبر الحدود إلى دول آسيوية أخرى في جنوب شرق آسيا أو شبه الجزيرة الكورية التي ترتفع فيها أيضا نسبة بيع واستهلاك منتجات لحم الخنزير.

وبحسب تقرير لوكالة "بلومبرج" للأنباء، قالت وزارة الزراعة في كوريا الشمالية، في تقريرها إلى المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE 30) مايو الماضي، إن الفيروس قتل 22 خنزيرًا في شهر مايو، في مزرعة تعاونية على بعد 260 كيلومترًا شمال بيونج يانج، قرب الحدود مع الصين.

ويعكس العثور على تلك الخنازير النافقة، الحرية التي تجوب بها الحيوانات المنطقة العازلة البالغ عرضها 4 كيلومترات، والتي تحولت إلى حديقة لا إرادية وملاذا للحيوانات؛ كما يشير إلى انتشار الفيروس القاتل من كوريا الشمالية، حيث تشير تقارير غير رسمية إلى أن انتشار المرض أصبح خارج نطاق السيطرة.

ومنذ الإبلاغ عن الفيروس في المنطقة الحدودية البالغ طولها 250 كيلومترا، لأول مرة منذ شهر، نشرت كوريا الجنوبية طائرات هليكوبتر لتطهيرها، حيث وقعت نحو 10 حالات تفشي للمرض بالمزارع، وحتى 11 أكتوبر الجاري أعدمت كوريا الجنوبية نحو 154.653 خنزيرا في 94 مزرعة.

وقالت رئيسة لجنة الاستخبارات بالبرلمان الكوري الجنوبي، "لي هاي هون"، نقلا عن جهاز المخابرات الوطني في كوريا الجنوبية: لقد انتشرت حمى الخنازير الأفريقية في جميع مناطق كوريا الشمالية تقريبًا، وقضت على الخنازير في مقاطعة بيونجان الشمالية.

وقالت "وانتاني كالبرافيد"، المدير الإقليمي لمركز الطوارئ للأمراض الحيوانية العابرة للحدود، ومقره بانكوك، في رسالة نصية الجمعة الماضية، إن منظمة الأغذية والزراعة ليس لديها معلومات غير التقرير الذي تلقته المنظمة العالمية لصحة الحيوان، وتنتظر المنظمة الموافقة على إرسال مندوب إلى كوريا الشمالية.

ووفق منظمة الفاو فلا يوجد لقاح فعال لحماية الخنازير من المرض، وعلى الرغم من أن هذا المرض لا يشكل تهديدا مباشرا على صحة الإنسان، إلا أن عواقب انتشاره يمكن أن تكون مدمرة وفتاكة وتؤدي إلى نفوق الحيوانات المصابة بنسبة 100 % خلال أسابيع.

وقالت المنظمة، الشهر الماضي، إن إنتاج المحاصيل في كوريا الشمالية سيكون أقل من المعتاد خلال الفترة المتبقية من عام 2019، بسبب قلة هطول الأمطار وانخفاض إمدادات المياه للري.

وقد يؤدي نفوق معظم الخنازير بسبب المرض، إلى تعرض الأمن الغذائي لكوريا الشمالية للخطر الشديد وتفاقم الجوع وسوء التغذية، حيث تقوم العديد من الأسر الكورية الشمالية بتربية الخنازير لكسب المال لشراء الأرز بحسب "تشو تشونجيط، الذي فرَّ من كوريا الشمالية في عام 2011 بعد أن أمضى 10 سنوات في برنامج مكافحة الأمراض الحيوانية التابع للحكومة.

وأوضح تشو أن الخنازير التي تربى في مزارع فردية تفوق الموجودة في المزارع المملوكة للدولة، وهو ما سيستحيل معه تقريبًا وقف انتشار المرض، لاسيما عند النظر إلى خبرة كوريا الشمالية في منع الأوبئة لدى الحيوانات.

وقد يشكل هذا النقص في قدرات التصدي للأوبئة تهديدًا لشبه الجزيرة الكورية بأكملها (شمالية وجنوبية)، حيث يمكن أن يستوطن الفيروس أو نشطا بشكل عام، من شأن ذلك أن يزيد من صعوبة القضاء على المرض من خلال الخطوات المعتادة المتمثلة في الحجر الصحي، وإعدام الحيوانات المريضة والضعيفة، حيث يمكنه إعادة دخول الصين، وروسيا المجاورة.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعدمت نحو 154.653 خنزيرا في 94 مزرعة حتى 11 أكتوبر الجاري.

وقال الباحث أهن شان-إيل، رئيس المعهد العالمي لدراسات كوريا الشمالية، في سيول، والجندي الكوري الشمالي السابق الذي انشق عام 1979، إن: "حقيقة أن كوريا الشمالية أبلغت منظمة دولية عن اندلاع المرض تشير إلى أن الوضع قد خرج عن أيديهم.. إنها نهاية العالم تصنع الآن".

وبحسب (الفاو) هذه المرة ليست الأولى التي يتم فيها اكتشاف انتشار حمى الخنازير الأفريقية في مناطق خارج أفريقيا- حيث انتشرت سابقا في أوروبا والأمريكيتين خلال فترة الستينيات.