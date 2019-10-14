«الشروق» تنشر صور أضرار حريق كنيسة مارجرجس بحلوان

تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورا للأضرار التي لحقت بمبنى كنيسة مارجرجس بحلوان؛ جراء الحريق الذي شب في مبنى الكنيسة مساء أمس الأحد.



وسيطرت قوات الحماية في القاهرة منذ قليل على حريق هائل شب داخل كنيسة مارجرجس، والتهمت النيران محتوياتها دون أية إصابات بشرية.

وحرر محضر بالواقعة، وأمر مدير أمن القاهرة اللواء محمد منصور بإحالته إلى النيابة للتحقيق.

كانت غرفة الحماية المدنية في القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل داخل كنيسة مارجرجس بحلوان، وفور انتقال 18 سيطرة إطفاء إلى مكان الحريق تمكنت من السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى بقية المباني المجاورة للكنيسة.

وذكرت صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن النيران تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بمبنى الكنيسة، ولم يصب أي شخص من جراء الحادث.

وتقوم الأجهزة المختصة بعملها حاليًا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.