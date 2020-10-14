وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاما‎

توفي منذ قليل الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر يناهز ٧٩ عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن الفنان عمرو محمود ياسين عن الوفاة ونشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي صورة لوالده وعلق عليها قائلا: «توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء».

وولد محمود ياسين في مدينة بورسعيد في يونيو 1941 لأب كان يعمل بهيئة قناة السويس، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1964، والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

للفقيد إرث فني ضخم في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، وعرف بحسن إلقائه وإجادة الحديث باللغة العربية الفصحى، ما مكنه من أداء الأدوار التاريخية والدينية الصعبة بقدر إجادته للأدوار الوطنية والحربية والعاطفية والاجتماعية التي جعلت منه من نجوم الصف الأول في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، كما استمر عطاؤه منذ باكورة شبابه حتى شيخوخته، فشارك نجوم الأجيال الجديدة اللاحقة عليه في أعمال مميزة، كما ساهم في تقديم نخبة من نجوم التسعينيات ومطلع القرن الحالي.

وحصل محمود ياسين على أكثر من 50 جائزة في مهرجانات ومسابقات فنية داخلية وعربية وعالمية، منها جائزة مهرجان طشقند للسينما 1980 وجائزة مهرجان السينما العربية بالولايات المتحدة 1984 وجائزة مهرجان التليفزيون المصري 2001 و2002 واختير عام 2005 من قبل الأمم المتحدة سفيرا للنوايا الحسنة لمكافحة الفقر والجوع لنشاطاته الإنسانية المتنوعة.

وفقيد الفن المصري متزوج من الفنانة شهيرة منذ مطلع السبعينيات، وأنجب منها الفنانة رانيا محمود ياسين زوجة الفنان محمد رياض، والفنان عمرو محمود ياسين.