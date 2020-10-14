أعربت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، عن سعادتها بزيارة السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية لمعرض تراثنا، مؤكدة أن هذه الزيارة بلورت الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة بأعلى قياداتها لمشروعات الشباب خاصة العاملين فى قطاع المشروعات اليدوية والتراثية والفنانين المبدعين المهتمين بهذه الصناعات العريقة والراقية.

وأوضحت جامع أن السيدة انتصار السيسي حرصت خلال زيارتها للمعرض، على تكريم أصحاب المشروعات والجمعيات الأهلية العاملة في قطاع المشروعات متناهية الصغر وتسليمهم جائزة الأفضل للحرف اليدوية في مجال التمويل متناهى الصغر.

وأعلنت الوزيرة أنه بناء على الإقبال المتزايد على المعرض من آلاف الزائرين يوميا، تقرر مد فترة المعرض حتى يوم السبت 17 أكتوبر، وذلك تقديرا لجهود العارضين من أصحاب المشروعات الحرفية واليدوية التي ساهمت فى نجاح المعرض وأيضا لإتاحة الفرصة لقطاع عريض من الجمهور لزيارة المعرض والتعرف على جزء أصيل من الحضارة المصرية وقطاع عريض من المنتجات اليدوية المميزة.

الجدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات ينظم معرض تراثنا فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء.

ويستضيف المعرض هذا العام دولة السودان الشقيقة كما يشارك فيه حوالى 600 عارض من مختلف المحافظات تضم معروضاتهم أرقى المنتجات اليدوية والتراثية التى تتمتع بالجودة والتميز وتعبر عن عمق وتفرد الحضارة المصرية، حيث يعرضون مشغولات التللى، المشغولات الفضية والنحاسية، المنتجات الزجاجية، الصدف والخوص، مفروشات أخميم، السجاد اليدوى، الخزف، الحجازة، الإكسسوار الحريمى، منتجات الجلود، وحدات الإضاءة، فضلا عن منتجات سيناء.