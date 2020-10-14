السعودية تسجل 501 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 501 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 340 ألفًا و590 في البلاد.

وأشارت «الصحة السعودية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء، إلى تسجيل 21 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5108.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 481 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 326 ألفًا و820.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 38 مليون إصابة.