كردستان العراق: حلول مسألة النفط والغاز في الإقليم يجب أن تكون في إطار الدستور

أكدت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، أن تكون حلول مسألة النفط والغاز في الإقليم في إطار الدستور من أجل توزيع عادل ومنصف لواردات النفط والغاز في العراق.

ورد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق جوتيار عادل في بيان صحفي على تقارير صحفية بشأن مقترح طرحه مسؤول كبير في الحكومة الاتحادية العراقية بشأن الإدارة المستقبلية لمجال النفط والغاز في إقليم كردستان قائلا "إننا وفي الوقت الذي نؤكد فيه أن هذه التقارير، لن تصرف اهتمام حكومة إقليم كردستان عن أولوياتها في المباحثات المتواصلة والبناءة مع الحكومة الاتحادية، فإن تركيزنا يبقى مُنصبا على إيجاد حلول عملية وقانونية بشأن قطاع النفط والغاز، وبما يضمن حقوق شعب إقليم كردستان والعراق".

وأكد عادل علي أن "حلول كهذه يجب أن تكون في إطار الدستور من أجل توزيع عادل ومنصف لواردات النفط والغاز في العراق، الأمر الذي سيسهم في إرساء أساس صلب للتعاون والشراكة الحقيقية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وبما يصب في المصلحة العامة لمواطني كردستان وعموم العراق".

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن خطط للحكومة الاتحادية للسيطرة على قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان العراق".