تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة في السوق خلال تعاملات اليوم الاربعاء، وجاءت الأسعار وفقا لآخر تحديثات سوق العبور على النحو التالي:

كيلو الطماطم من 2 إلى 4.5 جنيه.

البطاطس من 1.75 إلى 2.75 جنيه.

البصل من 3 إلى 4.5 جنيه.

الكوسة بين 3 إلى 4 جنيهات.

الفاصولياء من 7 إلى 11 جنيها.

الباذنجان البلدي من 2 إلى 4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي من 4 إلى 5 جنيهات.

الخيار البلدي من 3 إلى 4 جنيهات.

البامية من 12 إلى 18 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

البرتقال بلدي من 5 على 9 جنيهات.

الليمون البلدي من 2 إلى 6 جنيهات.

جوافة من 3 إلى 6 جنيه.

الرمان من 3 إلى 4 جنيه.

مانجو عويسي من 20 إلى 45 جنيها.

تين برشومي من 6 إلى 9 جنيهات.

كانتالوب من 4 إلى 6 جنيهات.

البطيخ من 12 الى 18 جنيها.