 تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم - بوابة الشروق
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 12:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

أميرة عاصي
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 11:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 11:55 ص

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة في السوق خلال تعاملات اليوم الاربعاء، وجاءت الأسعار وفقا لآخر تحديثات سوق العبور على النحو التالي:

كيلو الطماطم من 2 إلى 4.5 جنيه.
البطاطس من 1.75 إلى 2.75 جنيه.
البصل من 3 إلى 4.5 جنيه.
الكوسة بين 3 إلى 4 جنيهات.
الفاصولياء من 7 إلى 11 جنيها.
الباذنجان البلدي من 2 إلى 4 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 7 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي من 4 إلى 5 جنيهات.
الخيار البلدي من 3 إلى 4 جنيهات.
البامية من 12 إلى 18 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

البرتقال بلدي من 5 على 9 جنيهات.
الليمون البلدي من 2 إلى 6 جنيهات.
جوافة من 3 إلى 6 جنيه.
الرمان من 3 إلى 4 جنيه.
مانجو عويسي من 20 إلى 45 جنيها.
تين برشومي من 6 إلى 9 جنيهات.
كانتالوب من 4 إلى 6 جنيهات.
البطيخ من 12 الى 18 جنيها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك