تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة في السوق خلال تعاملات اليوم الاربعاء، وجاءت الأسعار وفقا لآخر تحديثات سوق العبور على النحو التالي:
كيلو الطماطم من 2 إلى 4.5 جنيه.
البطاطس من 1.75 إلى 2.75 جنيه.
البصل من 3 إلى 4.5 جنيه.
الكوسة بين 3 إلى 4 جنيهات.
الفاصولياء من 7 إلى 11 جنيها.
الباذنجان البلدي من 2 إلى 4 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 7 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي من 4 إلى 5 جنيهات.
الخيار البلدي من 3 إلى 4 جنيهات.
البامية من 12 إلى 18 جنيها.
وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:
البرتقال بلدي من 5 على 9 جنيهات.
الليمون البلدي من 2 إلى 6 جنيهات.
جوافة من 3 إلى 6 جنيه.
الرمان من 3 إلى 4 جنيه.
مانجو عويسي من 20 إلى 45 جنيها.
تين برشومي من 6 إلى 9 جنيهات.
كانتالوب من 4 إلى 6 جنيهات.
البطيخ من 12 الى 18 جنيها.