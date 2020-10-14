أفغانستان: مصرع وإصابة 15 عسكريا إثر تصادم مروحيتين بإقليم هلمند

اصطدمت مروحيتان تابعتان للجيش الأفغاني في منطقة ناوا بجنوب إقليم هلمند الليلة الماضية.

وأشارت تقارير إخبارية، وفقا لوكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الأربعاء، إلى اصطدام المروحتين بعد إنزال الكوماندوز الأفغان للقيام بمهمة.

وقالت مصادر أمنية في إقليم هلمند، إن الحادث أسفر عن مصرع ما بين 8 إلى 15 عنصرًا أمنيًا، مشيرة إلى أن 8 إلى 15 من أفراد الجيش الوطني الأفغاني لقوا مصرعهم، بمن فيهم الطيارون.

وقال المتحدث باسم حاكم هلمند عمر زواك، لـ"خاما برس"، إن المروحتين اضطرتا إلى الهبوط الاضطراري عقب حادث الاصطدام.

ولم يدل زواك بمزيد من التفاصيل، وقال إنه لم يتم تأكيد الإصابات بعد.

يأتي ذلك، فيما اندلعت خلال الأيام القليلة الماضية اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والمقاتلين الموالين لطالبان في لاش كرجاه، عاصمة إقليم هلمند، وفي بعض مناطق الإقليم.