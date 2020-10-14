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بوتين يعلن تسجيل لقاح روسي ثان ضد فيروس كورونا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
هديل هلال
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 3:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 3:08 م

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن تسجيل لقاح ثان ضد فيروس كورونا المستجد طوره مركز «فيكتور» الحكومي الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية.

ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري، صرح بوتين في مستهل اجتماع حكومي افتراضي اليوم الأربعاء: «بودي أن أبدأ بأنباء سارة عن تسجيل مركز فيكتور في مدينة نوفوسيبيرسك اليوم لقاحا روسيا ثانيا مضادا لفيروس كورونا يحمل اسم (إيبي فاك كورونا)».

وصرح بوتين بأن روسيا تعتزم أيضا تسجيل لقاح ثالث ضد الفيروس التاجي قريبا يعمل على تطويره مركز «تشوماكوف» الخاص بإنتاج الأدوية المضادة للفيروسات التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

من جانبها، أكدت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا غوليكوفا (التي تترأس غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار كورونا في روسيا) أن الحزمة الأولى من لقاح مركز «فيكتور» والتي تضم 60 ألف جرعة ستنتج في المستقبل القريب.

وأشارت غوليكوفا، إلى أن لقاح مركز تشوماكوف يخضع حاليا للاختبارات السريرية التي من المقرر أن تنتهي قبل مطلع ديسمبر القادم.


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