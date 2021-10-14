ألمانيا تحظر التنقيب عن النفط والغاز في منتزهات بحر وادن

قال وزير البيئة في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية أولاف لايز لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الأربعاء، إنه من المقرر حظر التنقيب عن النفط والغاز في حديقة فادن الوطنية في الولاية العام المقبل.

وأضاف لايز إنه سيتم تقديم تشريع إلى برلمان ساكسونيا السفلى في هانوفر في كانون ثان/يناير المقبل ومن المتوقع أن يتم تبنيه بحلول الصيف المقبل.

وقال إنه "مع القانون الجديد، سنزيل الشكوك الأخيرة. ثم سيكون هناك شيء واحد مؤكدا وإلى الأبد : لن يكون هناك المزيد من التنقيب عن الغاز أو النفط في حديقة بحر فادن الوطنية في ولاية سكسونيا السفلى".

وأكد الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنه لن يكون هناك أي شيء آخر لا يتناسب مع العصر في ضوء تغير المناخ والحملة الرامية إلى توفير إمدادات طاقة نظيفة ومحايدة مناخيا.

ووفقا للحزبين الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد الديمقراطي المسيحي الإقليميين في البرلمان، تعتزم شركة هولندية إنتاج الغاز الطبيعي في بحر الشمال قبالة جزيرة بوركوم.