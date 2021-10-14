يوناني يصنع تمثالا من الشمع لميركل ويسلمه لمقر حزبها في بريمن

تم نقل تمثال من الشمع بالحجم الطبيعي للمستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل إلى مقر حزبها المسيحي الديمقراطي في ولاية بريمن شمالي البلاد.



ودفع يوناني يدعى الكسيس فايو، وهو صاحب مطعم في مدينة بريمرهافن ومن أشد المعجبين بميركل، نحو 10000 يورو في الصين لصنع هذا التمثال.



وسلم فايو التمثال، الذي يُظْهر المستشارة الألمانية/67 عاما/ وهي ترتدي سترة زرقاء، إلى مقر الحزب المسيحي في بريمن اليوم الخميس.



وكان من المفترض بالأساس أن يتم وضع التمثال بشكل دائم في مطعم فايو، لكنه عدل عن قراره بعدما تصرف بعض الزبائن الشباب بشكل يخلو من الاحترام مع التمثال تحت تأثير الكحوليات.



وبدأ إعجاب اليوناني بميركل قبل ستة أعوام عندما وقفت المستشارة مع بلاده رغم أزمة اليورو آنذاك، وقال فايو:" لن أنسى أبدا كيف عملت من أجل اليونان".



ويحرص فايو كل عام على وضع إعلان بإحدى الصحف في مناسبة يوم ميلاد ميركل، وقد قابلها شخصيا مرة واحدة.



ويمكن لزوار مقر الحزب المسيحي في بريمن مشاهدة التمثال الشمعي لميركل في الأوقات التي يفتح فيها المقر أبوابه.