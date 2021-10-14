المنيا: إزالة 15 تعديا على أملاك الدولة في سمالوط

أعلن الدكتور خلف ممدوح التوني نائب رئيس مدينة سمالوط في شمال المنيا، عن مواصلة حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ١٨ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، حيث تم تنفيذ إزالة ١٥ تعديا على أراضي أملاك "سكة حديد" بمساحة ١٩٠٠ متر.

وأضاف أن هذه الحملات تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة صور التعديات والتصدي لأي محاولة يقوم بها المخالفون وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية.

وخرجت الحملة، بمشاركة عماد محمود نائب رئيس مدينة سمالوط، وبحضور بعض رؤساء القرى والأحياء بالمدينة، وأمير الحداد مسؤول أملاك الدولة وبالتنسيق مع قوات مركز شرطة سمالوط شرق ومفتش مباحث السكة الحديد بالمنيا، حيث تم تنفيذ ١٥ حالة إزالة لتعديات على أراضي أملاك سكة حديد بمساحة ١٩٠٠ متر.

وشدد القائم بأعمال رئيس مدينة سمالوط، على رؤساء الأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية على أن يتم إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة والتعدي عليها.

وأكد على عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أية تعديات دون استثناء والتصدي بكل حسم لأشكال التعديات على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لتحقيق الهدف المنشود.