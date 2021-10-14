مزيد من عمليات الإجلاء من لا بالما الإسبانية وسط استمرار تدفق الحمم البركانية

أصدرت سلطات جزيرة لا بالما، إحدى جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي، أوامر بإجلاء 300 شخص آخرين من منازلهم، بعد أن غطت الحمم البركانية المتدفقة المزيد من الأراضي.



وبذلك يرتفع عدد من تم إجلاؤهم من الجزيرة جراء ثوران بركان لا يزال مستمرا، إلى أكثر من 7 آلاف شخص، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون الحكومية الإسبانية "آر تي في إي" اليوم الخميس.



وفي نفس الوقت، تم تسجيل 100 هزة أرضية جديدة، أو نحو ذلك، ما بين خفيفة ومعتدلة. وبلغت قوة إحداها 5ر4 درجة على مقياس ريختر، لتكون الأكثر عنفا منذ بدأ البركان ثورانه في 19 سبتمبر الماضي.



واشتد تدفق الحمم ليخترق مناطق غير مأهولة باتجاه البحر، منذ انهيار الجانب الشمالي لفوهة البركان يوم السبت الماضي.



والحمم المتدفقة الآن أكثر لهيبا عن ذي قبل، بدرجة حرارة تبلغ نحو 1200 درجة مئوية، كما أن طبقتها صارت أقل سمكا، وأكثر سرعة إلى حد ما.