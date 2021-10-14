مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا إثر اندلاع حريق داخل مبنى بجنوب تايوان

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، أن ما لا يقل عن 22 شخصا لقوا حتفهم إثر اندلاع حريق بمبنى متعدد الأغراض في جنوب تايوان.

ووقع الحريق في مبنى مكون من 13 طابقا عمره 40 عاما فى مدينة كاوشيونج.

وذكرت صحيفة "ابل ديلي"، أنه تم العثور على ما لا يقل عن 12 شخصا في وقت سابق "ولا تظهر عليهم دلالات على الحياة"، وتم تأكيد وفاتهم بعد إرسالهم للمستشفى. وبالاضافة لذلك، أشارت الصحيفة إلى أنه تم من موقع الحريق إرسال 10 جثث لأحد أماكن الدفن .

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الحكومية نقلا عن بيان أصدرته إدارة الإطفاء، أن إجمالى 52 شخصا تتراوح أعمارهم بين 8 و83 عاما أصيبوا جراء الحريق.

وأشارت إدارة الإطفاء، في بيان، إلى أن الطوابق العليا من المبنى تضم نحو 120 أسرة، بينما كانت الطوابق السفلى غير مأهولة، وأوضحت أنه تم إخماد الحريق بعد أكثر من 4 ساعات.

وتم إرسال نحو 145 رجل إطفاء و72 شاحنة إطفاء للمشاركة في جهود الإطفاء.

وأصدرت رئيسة تايوان، تساي إنج وين، تعليماتها للسلطات، بمواصلة أنشطة الإنقاذ والمساعدة في نقل الأسر المتضررة والتحقيق الشامل في سبب الحادث.