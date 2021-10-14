متحدث الصحة لـ«الشروق»: التطعيم ضد كورونا أو الـPCR شرط لحضور مهرجان الجونة

أكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، التزام الوزارة بقرارات مجلس الوزراء، خلال إشرافها طبيا على مهرجان الجونة السينمائي، وذلك في ما يخص تطبيق إجراءات الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مجاهد، في تصريح خاص لـ«الشروق»، أن وزارة الصحة والسكان، وفرت لمهرجان الجونة مقرا لتطعيم الحضور ضد فيروس كورونا، ومعملا لعمل تحليلات الـPCR بشكل دوري لغير الحاصلين على اللقاح، مؤكداً أن الحضور بشهادة التطعيم أو بنتيجة تحليل PCR تفيد بسلبية العينة من فيروس كورونا، ولا يوجد أية استثناءات في هذا الشرط، حفاظا على صحة وسلامة الحضور ولخروج المهرجان بشكل يليق باسم مصر.

وأشار إلى وضع عدة أكشاك طبية وتوعوية في أماكن إقامة الضيوف وأماكن التجمعات بالجونة، لتتولى توزيع المستلزمات الوقائية، وتقديم خدمات الإسعافات الأولية وقياس الضغط والسكر ودرجة الحرارة، بالإضافة إلى تخصيص 11 عيادة متنقلة تضم أطباء وتمريض، لتقدم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة، ويتم تزويدها بأدوية في مختلف التخصصات الطبية ومسكنات للآلام.