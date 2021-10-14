 الولايات المتحدة.. الكشف عن محاولة خطف الطائرة أثناء الإخلاء من كابل - بوابة الشروق
الخميس 14 أكتوبر 2021 7:17 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

الولايات المتحدة.. الكشف عن محاولة خطف الطائرة أثناء الإخلاء من كابل

إجلاء من كابول
إجلاء من كابول
رويترز
نشر في: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 6:22 ص | آخر تحديث: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 6:22 ص

أعلنت القوات الجوية الأمريكية، نقلا عن أحد قادة الوحدات، بريان ديسوتيلس، أن الجيش منع اختطاف الطائرة في مطار كابل خلال عملية الإجلاء في أغسطس الماضي.

وذكر بيان صدر عن القوات الجوية عن الحادث أنه "خلال رحلات الإجلاء تلقى الجيش الأمريكي معلومات تفيد بأن 5 أشخاص مجهولين على متن إحدى الرحلات التجارية يعتزمون اختطاف الطائرة".

وأضاف: "بعد ذلك، نقل الجيش المشتبه بهم إلى جزء آخر من المطار"، في حين لم يتطرق البيان إلى هوية الأشخاص المزعومين.

ودخلت حركة "طالبان" العاصمة الأفغانية كابل في 15 أغسطس، وأعلنت في اليوم التالي أن "الحرب قد انتهت".

وشهد مطار كابل خلال الأسبوعين التاليين عمليات إجلاء جماعي للمواطنين الغربيين والأفغان الذين تعاونوا معهم، في ليلة 31 أغسطس، غادر الجيش الأمريكي المطار، منهيا ما يقرب من 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك