السفير الألماني لدى الهند: موقفنا بشأن قضية كشمير لم يتغير

أكد السفير الألمانى لدى الهند فيليب أكيرمان، اليوم /الخميس/، أن موقف بلاده بشأن قضية كشمير لم يطرأ عليه أي تغيير.

جاء ذلك في معرض تصريحات صحفية أدلى بها السفير الألماني اليوم، تعقيباً على الجدل الذي ثار في أوساط هندية بشأن تعليقات كانت قد أدلت بها وزيرة الخارجية الألمانية "أنالينا بايربوك" خلال زيارتها لباكستان مؤخرا، وأعربت فيها عن تأييدها لمشاركة الأمم المتحدة في إيجاد حل سلمي في كشمير.

وقال السفير الألماني إنه يشعر بالدهشة لردود الفعل الهندية القوية إزاء تعليقات الوزيرة الألمانية، وإنه يود التأكيد أن موقف ألمانيا بشأن كشمير لم يتغير.

وأوضح قائلا: "إن الوزيرة أكدت في بيانها أن المسار الثنائي هو السبيل للمضي قدما إلى الأمام، وأن المحادثات المباشرة هي السبيل لتحقيق ذلك، وإنها حينما أشارت إلى الأمم المتحدة، فإن ذلك يرجع إلى أن هناك بعثة أممية صغيرة في كشمير، وهي بعثة ذات تفويض محدود، ونحن ننظر من هذه الزاوية إلى دور الأمم المتحدة في كشمير، ومن المهم بالنسبة لنا أن نقول إن الموقف الألماني لم يتغير، ونرى أن المسار الثنائي هو السبيل للمضي قدما إلى الأمام".

وفي معرض رده على سؤال عما إذا كانت تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية ستؤثر سلباً على العلاقات بين ألمانيا والهند، قال السفير الألماني "إننى آمل ألا يحدث هذا، ولذلك فإنني أود التوضيح أن وزيرة الخارجية لم تكن لديها نية لإثارة أي مشكلات في هذه العلاقات، وأعتقد أننا نشعر بأن الهند صديق وشريك كبير لألمانيا".