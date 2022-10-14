 رئيس الحكومة اللبنانية يطلب دعم فرنسا في حل أزمة النازحين السوريين ببلاده - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الحكومة اللبنانية يطلب دعم فرنسا في حل أزمة النازحين السوريين ببلاده

أ ش أ
نشر في: الجمعة 14 أكتوبر 2022 - 1:03 م | آخر تحديث: الجمعة 14 أكتوبر 2022 - 1:03 م

طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا دعم بلادها في حل أزمة النازحين السوريين على أرض لبنان وإعادتهم إلى بلادهم.

جاء ذلك خلال لقائهما بمقر الحكومة اللبنانية ببيروت، بحضور السفيرة الفرنسية في لبنان آن جريو؛ حيث تناول اللقاء بحث العلاقات بين البلدين.

وجدد رئيس الحكومة شكر فرنسا على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان ودعمها له على الصعد كافة، وعلى العلاقة الخاصة بين فرنسا والشعب اللبناني، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعبر عن هذه العلاقات الخاصة في كل المحافل الدولية.

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