 الجامعة العربية تعرب عن تضامنها الكامل مع السعودية بعد قرار أوبك بلس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجامعة العربية تعرب عن تضامنها الكامل مع السعودية بعد قرار أوبك بلس

ماجي درويش
نشر في: الجمعة 14 أكتوبر 2022 - 10:10 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 أكتوبر 2022 - 10:10 ص
أعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية عن استنكار ورفض الأمين العام أحمد ابوالغيط لما يمكن تسميته بالحملة السلبية من التصريحات الإعلامية ضد السعودية في أعقاب صدور قرار "أوبك+" بتخفيض جزئي لإنتاج النفط بالدول الأعضاء في المجموعة.

وقال المتحدث إن تلك التصريحات تبتعد عن الحقائق ولا تتأسس سوى على تسييس كامل لقرارات اقتصادية بحتة يعلم الجميع إنها ضرورية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الخطيرة التي يواجهها.

وأشاد المتحدث بالنهج السعودي المتوازن والمشهود له في استقرار أسواق النفط والمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة السعودية إزاء القضايا السياسية الإقليمية والدولية.

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