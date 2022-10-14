السكة الحديد يهزم مستقبل وطن في دوري الدرجة الثانية

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استهل فريق السكة الحديد مشواره في دوري الدرجة الثانية للموسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بالفوز على مستقبل وطن سبورت بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري القسم الثاني.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع التعادل السلبي بدون أهداف، حيث جاء متوسط المستوى رغم الهجمات التي شنها فريق السكة الحديد عن طريق خط هجومه.

وفي الشوط الثاني نجح المهاجم المخضرم رضا الويشي في تسجيل الهدف الأول للسكة الحديد في الدقيقة ٧٥.

وتمكن فريق مستقبل وطن سبورت من إدارك التعادل مباشرةً عن طريق لاعبه خالد عبد الرازق.

وحاول لاعبو السكة الحديد خطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، لينجح أحمد شرويدة في خطف الهدف الثاني لأصحاب الأرض والنقاط الثلاث. وبهذه الفوز رفع السكة الحديد رصيده إلى ٣ نقاط، فيما بقي مستقبل وطن دون نقاط.