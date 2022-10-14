الصليب الأحمر: الوصول إلى أسرى الحرب في أوكرانيا غير كاف

ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تحاول دون جدوى منذ شهور الوصول بشكل أكبر إلى أسرى الحرب في أوكرانيا.



وقال الناطق باسم اللجنة الدولية إيوان واتسون إن اللجنة "تشارك الإحباط " الذي أعربت عنه كييف، التي تتهم اللجنة الدولية المعنية بالشؤون الإنسانية بعدم الاهتمام بالجنود الاوكرانيين الموجودين في الأسر الروسي.



وأضاف في جنيف أن الطاقم لا يتسنى له سوى زيارة السجناء في حال وافقت الأطراف المتناحرة، مشيرا إلى أنهم ملزمون بفعل هذا بموجب القانون الدولي. واستشهد واتسون بالمخاوف المتعلقة بالسلامة.



وطالب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندري يرماك، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة مجمع السجون الروسي سيء السمعة أولينيفكا في منطقة دونيتسك المحتلة خلال الثلاثة أيام المقبلة.



وقال في رسالة مصورة "لا يمكننا إضاعة المزيد من الوقت. حياة بشر على المحك".