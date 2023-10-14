جنايات المنصورة تحيل أوراق بائع متجول سرق حنفيات مدرسة وقتل حارسها للمفتي

قررت محكمة جنايات المنصورة "الدائرة الخامسة"، اليوم السبت، إحالة أوراق بائع متجول لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه شنقا، وذلك بعد اتهامه بقتل حارس مدرسة بقرية ميت العز مركز ميت غمر أثناء تصديه لمحاولة سرقة حنفيات دورة مياه المدرسة، وتحددت جلسة 16 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وصدر القرار برئاسة المستشار ممدوح عبد الدايم، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمد كمال الخولي، وأحمد على المشد، وتامر محمد مرسى، وسكرتارية رمضان السيد الدياسطي، وعماد حمدي الجميل، في القضية رقم 10529 لسنة 2023 مركز ميت غمر والمقيدة برقم 1019 لسنة 2023، كلي جنوب المنصورة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أبريل الماضي عندما تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر بالعثور على جثة شخص مقتولا داخل مدرسة كفر ميت العز الابتدائية.

وثبت في أمر الإحالة أن المتهم دلف إلى المدرسة بواسطة السور واستولى على المنقولات محل الاتهام الثاني، ورؤيته للمجني عليه كمن له، وترصد به وما أن ظفر به حتى أجهز عليه، وكال له عدة ضربات بماسورة حديدية حتى خارت قواه، وأطبق على عنقه بتلك الماسورة محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات المكان والزمان سرق المتهم الهاتف النقال المملوك للمجني عليه، وكذلك المهمات "7 حنفيات مياه، ماسورة حديدية، صنبور إطفاء حريق"، والمملوكة لمدرسة كفر ميت العز الابتدائية بميت غمر.

فيما قال "ثناء. ع، 52 عاما"، مقيم قرية كفر ميت العز، ومدير المدرسة بأنه أبلغ من الأهالي بإزهاق روح المجني عليه داخل المدرسة فانتقل رفقة الشهود، وتبين سرقة بعض المحتويات الخاصة بالمدرسة.

وشهد المقدم رامي أبوشتية، رئيس مباحث مركز ميت غمر، في تحقيقات النيابة العامة بان تحرياته السرية دلته على أن المتهم تخصص في ارتكاب جرائم السرقات متخذا منها وسيلة للكسب، ويوم الواقعة اتجهت إرادته لارتكابها فبيت النية وعقد العزم على سرقة مدرسة كفر ميت العز الابتدائية، محل عمل المجني عليه.

وأعد لذلك الغرض "شاكوش" وتسور بداخلها وحال إتمام جريمته ترصد حركة المجني عليه وما ان اكتشف أمره حتى باغته بضربة بواسطة ماسورة حديدية محدثا إصابته ولاحقه بأن عاجله بعدة ضربات أخرى وأحكم على عنقه بواسطة الأداة إحرازه حتى خارت قواه وفارق الحياة وتمكن المتهم من الاستيلاء على المسروقات ولاذ بالفرار.

وكان ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر، انتقلوا إلى مكان البلاغ بالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "سعد.م، 40 عاما"، حارس المدرسة ومقيم بكفر ميت العز التابعة لدائرة المركز، وبها آثار تعدٍى بآلة حادة على رأسه حيث تبين أن وراء الواقعة بائع متجول يدعى "السيد حسن محمد فرحات"، ومقيم محافظة القليوبية وله كارت معلومات جنائية.

بتشكيل فريق بحث تم ضبط القاتل وتبين أنه تسلل إلى المدرسة لسرقة حنفيات دورات المياه وعندما حاول المجني عليه الإمساك به قام بالتعدي عليه بآلة حادة على رأسه وقتله.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حتى جرى إحالته للمحكمة وأصدرت قرارها.