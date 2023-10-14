وكالة الأنباء الفرنسية: الرياض تعلق مفاوضات التطبيع مع إسرائيل

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل نقلا عن مصدر وصفته بـ"المقرب" من الحكومة السعودية، أن الرياض علقت مفاوضات التطبيع مع إسرائيل.

وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مما أسفر عن دمار هائل بالمقدرات المدنية وخسائر كبيرة بالأرواح ونزوح مئات آلاف السكان.

ومنذ السبت الماضي، أعلنت إسرائيل تشديد الحصار على غزة وقطع الكهرباء والوقود ومنع إدخال المواد الغذائية والوقود والمساعدات له، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إسرائيل، باحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح للمنظمة الدولية بتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.