استشهاد 20 فلسطينيا في مجزرة إسرائيلية جديدة بمخيم جباليا

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استشهد 20 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 80 آخرين، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت وزارة الداخلية في القطاع في بيان أوردته وكالة «الأناضول»، اليوم السبت: «20 شهيدا، وأكثر من 80 جريحا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة».

ولليوم الثامن على التوالي، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية سماها السيوف الحديدية.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.