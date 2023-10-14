تقرير إسرائيلي: الهجوم البري على غزة قد يبدأ الليلة ويستمر 3 أسابيع

توقعت القناة 12 الإسرائيلية أن يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة بعملية برية في قطاع غزة.



وأبلغ جيش الاحتلال، سكان مستوطنات غلاف غزة، أن الحرب قد تستغرق ثلاثة أسابيع على الأقل، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.



وأفاد جيش الاحتلال، في وقت سابق اليوم السبت، بأن قواته تستعد لتنفيذ مجموعة واسعة من خطط العمليات الهجومية مع تزايد التوقعات بغزو بري وشيك لقطاع غزة.



وقال الجيش، في بيان، إن قواته انتشرت في جميع أنحاء البلاد، مما زاد من استعدادات العمليات للمراحل التالية من الحرب، "مع التركيز على العمليات البرية الكبيرة".



وأضاف أن "الخطط قد تشمل ضربات منسقة من الجو والبحر والبر" على قطاع غزة.



وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في بيان، إنه زار جنود مشاة إسرائيليين في غلاف قطاع غزة.



وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مما أسفر عن دمار هائل بالمقدرات المدنية وخسائر كبيرة بالأرواح ونزوح مئات آلاف السكان.



ومنذ السبت الماضي، أعلنت إسرائيل تشديد الحصار على غزة وقطع الكهرباء والوقود ومنع إدخال المواد الغذائية والوقود والمساعدات له، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إسرائيل، باحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح للمنظمة الدولية بتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.