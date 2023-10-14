أعاد وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتيس، نشر تقرير وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، والذي أفاد بنزوح ما يقرب من مليون شخص في قطاع غزة، خلال أسبوع واحد فقط.



وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت: «لن نتوقف عن القصف الجوي على غزة، وحماس مسئولة عما يحدث من انقطاع المياه والكهرباء في القطاع»، بحسب مزاعمه.



وزعم أن «تهجير الفلسطينيين إلى جنوب القطاع يستهدف منع حماس من استخدام السكان كدروع بشرية، وإنقاذ أرواح المواطنين».





לא נרפה ולא נפסיק. חמאס אחראי על המתרחש ברצועה. על המים, על החשמל, על הכל. מטרת התנועה דרומה היא למנוע ממרצחי החמאס להשתמש באוכלוסייה כמגן אנושי, להציל חיים ולהסיר איומי הנאצים. מה שהיה לא יהיה.@UNRWA https://t.co/WQ24dsv8TA — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 14, 2023



وأعلنت الأمم المتحدة السبت، أن أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة دمرت، بعد أسبوع من القصف الإسرائيلي المركز على القطاع ردا على هجوم حركة حماس غير المسبوق.



وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن 5544 وحدة سكنية في هذه المباني دمرت، فيما أصيبت حوالى 3750 وحدة أخرى بأضرار جسيمة إلى حد لم تعد قابلة للسكن.



وترصد الأمم المتحدة عدد النازحين من منازلهم داخل قطاع غزة، حيث تم تسجيل أكثر من 423 ألف نازح حتى نهاية يوم الخميس.



وأمهلت إسرائيل، أمس الجمعة، نحو 1,1 مليون شخص في شمال القطاع 24 ساعة لإخلاء المنطقة سريعا والتوجه إلى الجنوب، قبل هجوم بري متوقع.



وقال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية، إن معظم الناس في قطاع غزة لا يحصلون الآن على مياه صالحة للشرب و«كملاذ أخير، يستهلك الناس المياه المالحة من الآبار الزراعية، مما يثير مخاوف جدية بشأن انتشار الأمراض المنقولة بالمياه».