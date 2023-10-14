رفع 891 حالة إشغال طريق بنطاق 4 مراكز في البحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كل الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

وذكرت "بلبع"، في بيان لها اليوم السبت، أن الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة شنت حملات إشغالات مكبرة، وذلك بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق.

وأسفرت الحملات عن رفع 891 حالة إشغال طريق تنوعت ما بين ثابت ومتحرك، عبارة عن 452 حالة بدمنهور، ومصادرة 3 مكبرات صوت، ورفع 218 حالة إشغال بإيتاي البارود، و124 برشيد و97 حالة بوادي النطرون.

وأكدت نائب المحافظ، ضرورة تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.