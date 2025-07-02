أم تقتل ابنتها خنقًا بسبب مشاجرة مع شقيقتها الصغرى في سوهاج

لقيت فتاة 17 عاما، تعمل في أحد المصانع، مصرعها خنقًا على يد والدتها، وذلك إثر مشاجرة نشبت بينها وبين شقيقتها الصغرى، في نطاق دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، وقد جرى نقل الجثة إلى مستشفى أخميم المركزي.

تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمود طه، مدير المباحث الجنائية بسوهاج، يُفيد بوصول المدعوة "دنيا س. ع. م."، 17 عامًا، عاملة بمصنع أحذية بالمنطقة الصناعية بالكُوثر، إلى مستشفى أخميم المركزي جثة هامدة، وهي مقيمة بمركز أخميم.

على الفور، انتقل رجال الشرطة والجهات المختصة إلى المستشفى، وبمناظرة الجثة تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، مع وجود سحجات في منتصف الرقبة من الجهة الأمامية، دون وجود إصابات ظاهرية أخرى.

وأفاد والد الفتاة، المدعو "سمير ع. م. ع."، 52 عامًا، عامل ومقيم بذات الناحية، بأنه أثناء تواجد ابنته في المنزل، سقطت من أعلى درجات سلم المنزل، مما تسبب في إصابتها المُشار إليها، فقام بنقلها إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة.

لكن تحريات المباحث كشفت عدم صحة ما ورد في أقوال والد المتوفاة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته، والدة المجني عليها، وتُدعى "صفاء ع. م. ن."، 50 عامًا، ربة منزل ومقيمة بنفس العنوان.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بصحة الواقعة، واعترفت بأنها هي من ارتكبت الواقعة، موضحةً أنها تعدت على ابنتها بالسب والضرب ثم خنقتها بيديها من رقبتها بقصد تأديبها، على خلفية مشاجرة نشبت بين المجني عليها وشقيقتها الصغرى "شادية"، 11 عامًا، طالبة، ومقيمة بذات العنوان.

كما أُعيدت مواجهة والد المتوفاة بأقوال زوجته، فأقر بصحتها.

وقد تم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.