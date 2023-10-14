قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن بلاده "لم تختر الحرب، ولكنها فُرضت عليها" - حسب زعمه-، في إشارة منه للعمليات العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال في قطاع غزة، منذ إطلاق عملية طوفان الأقصى، على يد المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر الجاري.

وأكد خلال مداخلة له عبر تقنية الفيديو كونفرانس على قناة "الحدث"، مساء السبت، أن هناك استدعاء لمئات الآلاف من جنود الاحتياط إلى جانب القوات النظامية، مردفًا: "الجيش الإسرائيلي يركز جهوده العسكرية الهجومية في منطقة قطاع غزة، القادم سيكون أعظم والبادي أظلم"، على حد تعبيره.

وتابع: "الكثير من العرب يفهمون لغة إسرائيل وما حدث فيها، ولا يوافقون على رد الفعل الهجومي لإسرائيل، ولكن ينظرون للفظائع التي ارتُكبت بحق إسرائيل، العرب يتفهمون تعرض الإسرائيليين لعدوان أسوأ من داعش"، بحسب وصفه.

وأضاف: "لا يمكن أن يُقال علينا لا نميز بين المدنيين والإرهابيين، نحن نتخذ إجراءات مختلفة لكي نميز بين المدنيين من الفلسطينيين وهؤلاء الإرهابيين"، بحسب زعمه.

https://www.youtube.com/watch?v=tBR89gKOGQk&t=806sل