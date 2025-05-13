انتقد على ماهر، المدير الفني الحالي لفريق سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الثلاثاء، التحكيم المصري عقب مباراة فريقه أمام النادي الأهلي في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز موسم 2024-25.

قال على ماهر، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي اليوم الثلاثاء: «إحنا كنا ماسكين الكرة على الأهلي وضغطنا عليهم بقوة، وده أسلوبي دائمًا أهاجم الخصم».

وأضاف: «لدينا 8 أهداف مؤكدة، ولكن لا أحب الحديث مع اللاعبين عقب المباراة، وربنا كان عايز الأهلي يكسب، فخري لاكاي زودها شوية في الفرصة اللي أهدرها، بس هو لاعب مهم للغاية وبالتحديد في بناء اللعب».

واختتم: «مش هتكلم عن التحكيم المصري، بس لازم كل واحد ياخد حقه، ومينفعش الأهلي والزمالك يضيعوا وقت كدة، إحنا ملعبناش 20 دقيقة على بعض».

الجدير بالذكر أن انتصر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، على مضيفه سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25.

واحتضن ملعب «المقاولون العرب» معقل ذئاب الجبل، مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة السادسة، من مرحلة تحديد البطل، بـ مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء.

وسجل النجم المغربي أشرف بن شرقي هدف النادي الأهلي الوحيد في اللقاء، بالدقيقة الـ 20، من عمر المواجهة، بعد تمريرة حاسمة من إمام عاشور.

بهذا الفوز واصل النادي الأهلي تصدره جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة.

بينما يتواجد نادي سيراميكا كليوباترا في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري 2025 برصيد 31 نقطة.