التنمية المحلية والبيئة تدرب 74 فنيا بسوهاج على استرجاع وسائط التبريد وإعادة استخدامها

- ورشة العمل تستهدف الحد من تسرب المواد المستنفدة للأوزون والانبعاثات المؤثرة في المناخ

نظمت وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال وحدة الأوزون بجهاز شئون البيئة، ورشة عمل بمحافظة سوهاج لتدريب 74 من العاملين والفنيين ومقدمي خدمات الصيانة والإصلاح في مجال التبريد وتكييف الهواء، على الممارسات السليمة لاسترجاع واستصلاح وإعادة استخدام وسائط التبريد، في إطار جهود الدولة لحماية طبقة الأوزون والحد من الانبعاثات المؤثرة في المناخ.

وتأتي الورشة تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ضمن أنشطة المرحلة الثانية من مشروع التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستنفدة لطبقة الأوزون، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وإحدى شركات القطاع الخاص.

واستهدفت الورشة تعزيز القدرات الفنية للمشاركين، ورفع مستوى الوعي بأساليب صيانة وإصلاح أجهزة التبريد والتكييف والتعامل الآمن مع وسائط التبريد الحديثة، إلى جانب التعريف بالإجراءات الفنية الصحيحة لاسترجاع هذه الوسائط من الأجهزة والمعدات باستخدام الأدوات المناسبة، والالتزام باشتراطات السلامة خلال عمليات الجمع والتخزين والنقل.

كما تناولت أهمية إخضاع وسائط التبريد المسترجعة لعمليات الاستصلاح والمعالجة وفقا للمعايير الفنية المعتمدة، تمهيدا لإعادة استخدامها حال استيفائها متطلبات الجودة والسلامة، بما يسهم في تقليل الفاقد من هذه المواد والحفاظ على الموارد والحد من آثار التعامل غير السليم معها على البيئة.

وشهدت الورشة تبادل الخبرات ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه تطبيق منظومة استرجاع واستصلاح وسائط التبريد، بما في ذلك الاحتياجات الفنية والتدريبية، وتوافر المعدات والبنية الأساسية اللازمة، وسبل تعزيز التعاون بين الجهات المعنية والقطاع الخاص ومراكز التدريب ومقدمي خدمات الصيانة.

وتواصل وحدة الأوزون، بالتعاون مع شركائها الوطنيين والدوليين، تنفيذ برامج بناء القدرات ونشر الممارسات الفنية والبيئية السليمة بقطاع التبريد وتكييف الهواء، دعما لجهود مصر في تنفيذ التزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال، وخطة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HCFCs)، والحد من تسرب وسائط التبريد وانبعاثاتها إلى الغلاف الجوي أثناء تركيب الأجهزة وصيانتها وإصلاحها.